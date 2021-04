Turismo, Garavaglia sblocca quasi 480 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato i decreti che sbloccano 350 milioni a favore del sistema delle Fiere e 128 milioni a sostegno dei tour operator ed agenzie di viaggi. Si tratta di risorse stanziate da precedenti decreti e che non erano state utilizzate.

In vista della stagione estiva, il Ministro ha più volte, aveva più volte messo in guardia dal rischio “falsa partenza”. Per questo ha invitato a “monitorare” e “programmare”, per riaprire le attività turistiche più velocemente, perché – ha spiegato – “ci sono attività che puoi aprire dall’oggi al domani e ce ne sono altre in cui invece va detto per tempo”.

Sempre parlando di spinta al turismo, il PNRR guarda a Roma prevedendo un’iniziativa specifica “Caput Mundi” da 500 milioni di euro per finanziare progetti che valorizzano il patrimonio storico e culturale della Capitale: permettono la messa in sicurezza di luoghi pubblici ed edifici storici; digitalizzano i servizi culturali e rinnovano parchi e giardini storici”. Lo ha detto il Premier Mario Draghi in replica alla Camera affermando che “nel complesso, intendiamo avviare un progetto che muovendo dalla Capitale porti il turismo lungo i percorsi nazionali spesso meno noti ma non meno unici”.