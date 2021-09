Turismo, Garavaglia: ok da Speranza per riapertura viaggi Maldive e Seychelles

editato in: da

(Teleborsa) – “Ho avuto da Speranza l’ok ad aprire i corridoi verso Maldive, Seychelles etc. perché il turismo non è solo far venire stranieri in Italia, funziona cosi'”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in relazione alla sua richiesta di poter riaprire flussi turistici dall’Italia verso mete esotiche. Quanto alla data della riapertura, a margine di una visita al Supersalone del Mobile, ha aggiunto che si augura “al più presto”.

Intanto dal Supersalone del mobile il ministro ha definito l’evento “un segnale di ripresa non scontato perché quando ci siamo mossi con il collega Giorgetti ad aprile per garantire l’apertura della fiera non era scontato”. “Ci vogliono mesi e mesi per preparare un evento di questo tipo. Fortunatamente adesso siamo qui, contenti, è stata una bella cosa”, ha aggiunto.