Turismo, Garavaglia: “Necessario intercettare nuova ripartenza&#...

(Teleborsa) – “Parlare di dolce vita significa pensare ad un periodo di boom e ripartenza. Oggi come allora abbiamo bisogno di intercettare una nuova ripartenza“. Così il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, a proposito dell’iniziativa il Treno della Dolce Vita, presentata oggi a Roma.

“La scorsa estate stavamo ripartendo poi è tornato il Covid, ma quest’anno abbiamo due novità, i vaccini ed il ritorno degli stranieri”, ha ricordato il Ministro, facendo cenno al “pragmatismo dell’Europa che ha portato a green pass ed alla formulazione di regole comuni, che ci fa guardare con più serenità alla ripartenza”.

“L’Italia è un paese bellissimo, 55 siti Unesco, è veramente il top”, ha aggiunto il titolare del Turismo, sottolineando che con il treno di va ovunque, la rete è capillare e “non usarla è veramente uno spreco”. “Questo è il bello di questo progetto, che coniuga innovazione, storia, qualità. Finalmente si riparte per non fermarsi più e si riparte in treno”, ha concluso.