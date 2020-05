Turismo, dal 14 al 16 ottobre a Rimini tre fiere del settore organizzate da IEG

editato in: da

(Teleborsa) – Si terrà dal 14 al 16 ottobre, nel quartiere fieristico di Rimini, il 57° TTG Travel Experience all’insegna del safe business per espositori, buyer e ospiti. L’intera filiera progetta il proprio futuro: negli stessi giorni, il 69° SIA Hospitality Design e il 38° SUN Beach&Outdoor Style. TTG, SIA e SUN sono pronti a innovare, a partire dal modo di visitare l’Italia.

L’organizzatore dei tre Saloni, IEG – Italian Exhibition Group, metterà a tema la sicurezza di ogni singolo aspetto del viaggio e del soggiorno, dall’offerta del prodotto turistico all’accoglienza nelle strutture ricettive.

La chiave di lettura dell’edizione 2020 del TTG, SIA e SUN sarà il «think human» che a maggior ragione deve valere anche nei giorni della manifestazione. Dopo il warm-up con i testimonial che hanno aderito alla campagna #iononrinuncioaTTG, le condizioni per tornare a partecipare ci sono tutte. Gli spazi della fiera sono stati ripensati all’interno del progetto #safebusiness voluto da IEG per garantire che ogni fase della partecipazione alla manifestazione si svolga in sicurezza.

TTG, SIA e SUN 2020 sarà la vetrina della capacità di pensare e agire del turismo italiano in modo nuovo e vitale con l’intero catalogo della bellezza d’Italia protagonista dell’incontro tra domanda e offerta: ambiente naturale o urbano, le grandi e piccole città d’arte, il paesaggio nel quale praticare sport o concedersi relax, la forza degli elementi naturali come mare, roccia o cielo, le sfumature delle campagne.

La convegnistica, nelle Arene dedicate e rivisitate, sarà uno dei punti di forza dell’edizione 2020 di TTG, SIA e SUN: per i player del mercato che condivideranno progetti e capacità di resilienza, gli architetti nella definizione degli ambienti, le forniture degli accessori, la domotica intelligente, le start up innovative che renderanno più semplici e più a misura di relax i gesti quotidiani della vacanza, sino ai decisori pubblici.

E per quanti, dalle destinazioni più lontane, non potessero partecipare di persona, a Rimini, IEG ha sviluppato servizi digitali per il giusto matching tra venditori e buyer.