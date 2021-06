Turismo, Corradi: “Trenitalia si propone come volano per la ripartenza”

editato in: da

(Teleborsa) – “Abbiamo fatto uno sforzo importante per supportare il turismo, sia nei weekend che per i viaggi più lunghi”. Così l’Amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi, alla presentazione del progetto il Treno della Dolce Vita, di Paolo Barletta e della società Arsenale, che vede la società del Gruppo FS in qualità di partner.

Corradi ha sottolineato che “questo progetto è una vetrina importante per l’Italia e per il turismo”, in grado di far rivivere una “esperienza in treno anni ’70, un’epoca che ha prodotto una rivoluzione del design e dell’arredo”

L’Ad di Trenitalia ha posto l’accento anche sull‘importanza delle iniziative pubblico-privato ed ha definito il progetto il Treno della Dolce Vita una “opportunità enorme”.

“Trenitalia deve essere un’opportunità di ripartenza – ha concluso – un volano per continuare e far spostare le persone“.