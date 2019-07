Turismo, Coldiretti: a giugno 6,8 mln italiani in vacanza

editato in: da

(Teleborsa) – Il turismo in Italia è sempre più in espansione, e circa 6,8 milioni di italiani, hanno sentito la necessità di anticipare le vacanze al mese di giugno.

Secondo l’analisi condotta da Coldiretti, il grande caldo ha reso possibile l’aumento di partenze nell’ultima settimana del primo mese dell’estate.

Il maltempo di maggio, tuttavia, aveva registrato un leggero calo di prenotazioni dell’8%, ma l’Italia resta la meta preferita, scelta dall’86% con il mare come località scelta da 7 italiani su 10.

In molti casi, come riferisce Coldiretti, gli italiani hanno scelto di alloggiare in case di proprietà, di parenti o amici, ma gli alberghi, bed and breakfast, agriturismi e villaggi fanno registrare un aumento del 3% rispetto allo scorso anno, grazie alla diversificazione dell’offerta e all’ottimo rapporto qualità-prezzo.

(Foto: Simon Matzinger on Unsplash)