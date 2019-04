Turismo, CNA: “Ventisei milioni di turisti in viaggio per i super ponti”

editato in: da

(Teleborsa) – Saranno ventisei milioni, di cui sette milioni e mezzo stranieri, i turisti che si metteranno in viaggio sulle strade e autostrade italiane in occasione delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile e primo maggio. A stimarlo è un’indagine condotta da CNA Turismo e Commercio tra gli aderenti alla Confederazione che preannuncia cifre da record per l’industria turistica italiana e il suo indotto.

Secondo lo studio di CNA il movimento economico complessivo sarà superiore ai 6,3 miliardi di euro e tra le mete più gettonate vi saranno città d’arte e siti Unesco con un’attenzione particolare a rappresentazioni popolari a sfondo religioso e prodotti tipici enogastronomici.

CNA, “Pasqua alta anche per gli affari” – “Ogni volta che la Pasqua cade “alta”, vale a dire dopo il 15 aprile, le previsioni per il movimento turistico sono positive” rilevano da CNA. Questo perché “da un lato si spera in un tempo clemente, dall’altro sono più lontane le festività natalizie e più forte, quindi, è il desiderio di svago”. Una tradizione che sembra confermata anche quest’anno. Secondo l’indagine in occasione delle festività pasquali, tra venerdì 19 e martedì 23 aprile, con un picco tra sabato 20 e lunedì 22, si metteranno in viaggio su strade e autostrade italiane 14 milioni di vacanzieri. Sul totale dei previsti 14 milioni di turisti su gomma due milioni e mezzo arriveranno dall’estero. Secondo le stime, per le festività pasquali, il giro d’affari dovrebbe raggiungere i 3,5 miliardi, in crescita di 400 milioni rispetto al 2018. Una somma pro capite di circa 250 euro, maggiore di quanto previsto per i successivi ponti (poco meno di 235 euro), generata dalla ricettività più cara e dai pranzi a prezzo fisso imposti da molti ristoranti la domenica di Pasqua. Il giro d’affari legato a riti sacri e rappresentazioni popolari a sfondo religioso è stimato invece in 800 milioni.

Tra i turisti in movimento nel periodo pasquale, il 32% pernotterà fuori dalla propria casa per una notte, il 44% per due notti e il 24% per tre notti o più. Nella scelta dell’alloggio, il 38% privilegerà bed&breakfast e agriturismi, il 35% gli alberghi e il 27% case private (di famiglia comprese). Nell’organizzazione del viaggio primeggia il “fai da te”, scelto dal 46% dei turisti, seguito dall’utilizzo di piattaforme web e recensioni (26%), dal ricorso alle agenzie di viaggio (18%), dal contatto diretto con le strutture ricettive (10%).

A Pasquetta saranno tre milioni e mezzo i gitanti che si muoveranno per il classico pranzo “fuori porta” scegliendo, prevalentemente, offerte che incrociano natura ed enogastronomia.

Quattordici milioni di turisti per il super ponte tra 25 aprile e 1° maggio – Bruciando solo un paio di giorni di ferie quest’anno, dal 25 aprile al 1° maggio, è possibile godere di una settimana di vacanza senza interruzioni. Un’occasione che, secondo l’indagine CNA, sfrutteranno 14 milioni i turisti di cui cinque milioni stranieri. Il movimento economico della settimana è stimato in 2,8 miliardi, con una crescita di 300 milioni sul 2018. Quanto ai pernottamenti, le sistemazioni alberghiere sovrasteranno di poco quelle extra-alberghiere.