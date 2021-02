Turismo, CNA: bene il ministero con portafoglio, ora ripartire con un tavolo istituzionale

editato in: da

(Teleborsa) – La decisione di istituire un ministero del Turismo dotato di un proprio portafoglio è stata accolta con favore da parte del CNA Turismo e Commercio e da tutti gli operatori della filiera turistica.

“L’ulteriore ritardo nella ripartenza del settore sta mettendo a dura prova le imprese del comparto. CNA Turismo e Commercio chiederà prioritariamente al neoministro Massimo Garavaglia un forte e immediato rilancio del turismo in destinazioni quali città d’arte, borghi, parchi, montagne, aree protette e aree rurali, che rappresentano un asset strategico per il turismo italiano”, si legge in una nota della stessa Confederazione.

“In particolare, non si può prescindere dalle città d’arte, forte attrazione del turismo nazionale e soprattutto internazionale, indispensabili alla ripartenza piena del settore nel nostro Paese. Per recuperare i mercati turistici, soprattutto internazionali, praticamente azzerati dall’emergenza sanitaria, è necessario mettere in campo una governance permanente attraverso un tavolo istituzionale che possa monitorare le fasi del processo di ripartenza e di rilancio del comparto in Italia, per condividere con i rappresentanti delle imprese le azioni necessarie nel segno dell’innovazione del sistema turistico nazionale”, è la proposta lanciata dal CNA Turismo e Commercio.