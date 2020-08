Turismo, CNA: 35 milioni presenze ad agosto su spiagge italiane

editato in: da

(Teleborsa) – Trentacinque milioni di presenze sotto l’ombrellone degli stabilimenti balneari ad agosto. E’ quanto registra una indagine di Cna Turismo condotta tra i propri associati di tutta Italia. “Un dato – si legge in una nota – che conforta rispetto all’andamento molto negativo di giugno e luglio. E può rappresentare, sperano gli operatori, il primo passo del lungo cammino verso l’auspicata ripresa di uno dei settori più martoriati dall’emergenza sanitaria: il turismo”.

Le Regioni più gettonate sono state la Puglia, la Toscana e l’Emilia-Romagna. A ridosso del trio di testa si piazzano Sardegna, Lazio e Campania.

In controtendenza, riporta Cna, rispetto alla quasi generalità italiana, in alcune località si è rilevata anche una forte presenza di turisti stranieri. È il caso di Jesolo, in Veneto, dove il riscontro è stato nel complesso da tutto esaurito, o quasi. E dove a fare la differenza sono stati proprio i turisti stranieri (di lingua tedesca in particolare) che hanno sfiorato il 50% dei villeggianti.