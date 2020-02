Turismo, al via a Milano l’inaugurazione della 40esima BIT

editato in: da

(Teleborsa) – La tre giorni della quarantesima edizione BIT – Borsa Internazionale del Turismo al via a Milano da oggi domenica 9 febbraio. Si conclude martedì 10. Come nel 2019 si tiene a Fieramilanocity, nel centro di Milano. Confermata anche la nuova formula che vede la prima giornata aperta a tutti e i giorni dell’10 e del 11 febbraio riservate ai professionisti del settore.

La storica manifestazione organizzata da Fiera Milano dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. Tra i protagonisti, anche Il Comune di Milano presente con un proprio stand nel Padiglione 3 (B23-B29-C22-C28), 160 metri quadrati dedicati alla città, alla sua offerta turistico-culturale e ai grandi eventi che si svolgeranno quest’anno.

Lo stand del Comune, improntato al tema della sostenibilità e del riuso, è caratterizzato da una riproduzione in cartonato di un tram ATM che riprende i colori e le linee delle mitiche Carrelli, vetture del 1928 presenti sui binari della città con 125 esemplari che ancora oggi circolano per le strade di Milano. All’interno di uno dei simboli nel mondo della città meneghina viene proiettato un video istituzionale con immagini di Milano e il cortometraggio “I Supereroi del Servizio”, fatto realizzare da ATM (l’Azienda di Trasporto pubblica della città) dai ragazzi del CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia) in occasione della presentazione della guida “Attraversare tutta Milano”, un libro che mette in risalto appunto il rapporto tra la città, i suoi luoghi e i mezzi pubblici.