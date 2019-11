Turismo, 2 milioni in Italia per vacanze all’insegna dello shopping

editato in: da

(Teleborsa) – Circa 2 milioni di turisti ogni anno scelgono l’Italia per una vacanza all’insegna dello shopping. È il dato che emerge da “Shopping Tourism Italian Monitor“, il rapporto di ricerca annuale a cura di Risposte Turismo che sarà presentato alla terza edizione “Shopping Tourism – il forum italiano”, in programma a Milano il prossimo 3 dicembre.

All’evento è prevista la partecipazione del Presidente Confcommercio Carlo Sangalli, Assessore al Turismo Sport e Qualità della vita del Comune di Milano Roberta Guaineri e Giorgio Palmucci, Presidente ENIT.

La nuova edizione del monitor realizzato da Risposte Turismo contiene anche la mappatura in Italia di oltre 60 department store (per una superficie complessiva che supera i 260.000 m 2 ) e di circa 1.150 strutture tra centri commerciali e retail park presenti in Italia: oltre 80 le vie dello shopping nel nostro Paese tra cui Via Montenapoleone a Milano, Via dei Condotti a Roma, Calle Larga XXII Marzo a Venezia, Via Tornabuoni a Firenze e Via dei Mille a Napoli.

Sono inoltre 27 gli outlet presenti nel nostro Paese, per un totale di oltre 712mila m 2 dedicati allo shopping. Con le sue 5 shopping destination (Serravalle Designer Outlet, Castel Romano Designer Outlet, Barberino Designer Outlet, Noventa Designer Outlet, La Reggia Designer Outlet) McArthurGlen si conferma anche nel 2019 la realtà con la maggiore estensione commerciale di outlet in Italia (oltre 171mila m 2 ).

La mappatura dei luoghi dello shopping comprende, infine, gli oltre 100.000 mq di aree commerciali presenti nelle 14 principali stazioni italiane gestite da Grandi Stazioni Retail.

(Foto: by Becca Mchaffie on Unsplash)