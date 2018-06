Turchia, elezioni anticipate: urne aperte. Erdogan vuole “blindare” il potere

editato in: da

(Teleborsa) – Elezioni anticipate in Turchia, probabilmente le più importanti degli ultimi anni e dagli esiti non completamente scontati. Al voto sono chiamati quasi 60 milioni di elettori negli oltre 180 mila seggi distribuiti in tutte le 81 province del Paese. Il voto all’estero, che riguarda oltre 3 milioni di persone, si è concluso martedì scorso con un’affluenza record del 48,7%, ma chi non ha ancora espresso la propria preferenza potrà comunque farlo oggi fino alla chiusura delle urne nei seggi predisposti in aeroporti e valichi di frontiera turchi. Si elegge per la prima volta un capo dello Stato con i nuovi poteri esecutivi attribuiti dal referendum sul presidenzialismo dello scorso anno. Per Recep Tayyip Erdogan, al potere da 15 anni, lo sfidante principale è il socialdemocratico Muharrem Ince del Chp, che punta a costringerlo al ballottaggio tra due settimane. Per i 600 seggi da assegnare nel nuovo Parlamento sono invece in corsa 8 partiti.

ERDOGAN VUOLE FARE IL “SUPER PRESIDENTE” – Il progetto del presidente in carica Erdogan è di essere rieletto e di restare in carica almeno fino al 2023, centenario della fondazione della Repubblica, consolidando l’autoritarismo che già da qualche anno caratterizza la gestione politica del paese.Il presidente mira al contempo ad ottenere la maggioranza parlamentare per non subire intralci alle proprie decisioni.

RISCHIO BROGLI – Su tutto, ovviamente, aleggia il timore di brogli, specie nelle zone sudorientali a maggioranza curda, dove l’Hdp risulta più forte. A rendere il clima ancora più pesante, il fatto che l’unica agenzia che comunicherà i risultati sarà la pro-governativa Anadolu, che in settimana “per sbaglio” ha pubblicato online una schermata dove compare già l’esito elettorale, che vede Erdogan vincitore con il 52% delle preferenze.

LA RETE SI MOBILITA – Per impedire eventuali irregolarità e manipolazioni mediatiche le organizzazioni della società civile e i media alternativi hanno costituito una rete composta da circa 1 milione di volontari, che utilizzeranno i social media per comunicare in tempo reale i risultati.