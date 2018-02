Turchia e Cipro ai ferri corti sul gas. Erdogan blocca nave perforatrice di Eni

(Teleborsa) – Sale la tensione fra Turchia e Cipro per la “questione energetica”, relativa all’esplorazione di gas naturale nelle acque cipriote, contestate fra i due governi turco e cipriota.

La marina militare della Turchia ha infatti bloccato una nave perforatrice Saipem 12000 dell’Eni nel tragitto verso la destinazione delle perforazioni, adducendo come motivazione lo svolgimento di “operazioni militari” nell’area interessata.

Erdogan, proprio qualche giorno fa, in occasione di una visita a Roma, si era detto contrario alle operazioni del gruppo Eni nel Mediterraneo orientale, che aveva definito una “minaccia per Cipro Nord e per noi”.

Dal canto suo, la società del Cane a sei zampe è molto attiva a Cipro, dove è titolare di ben sei licenze, e proprio qualche giorno fa aveva annunciato una scoperta a gas nel Blocco 6, nell’Offshore di Cipro, attraverso il pozzo Calypso 1.