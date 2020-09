Turchia, Banca centrale alza tassi di 200 punti base

editato in: da

(Teleborsa) – Cambio di rotta sulla politica monetaria in Turchia dove la Banca centrale, con un brusco intervento restrittivo, ha impartito un rialzo di 200 punti base sui tassi di interesse, portando al 10,25%, dall’8,25%, i rifinanziamenti a una settimana, e adducendo rialzi dell’inflazione superiori alle previsioni.

L’istituto ha fatto sapere che “continuerà a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per perseguire la stabilità dei prezzi e gli obiettivi di stabilità finanziaria”. L’ultima variazione dei tassi di interesse in Turchia era stato un taglio dei tassi, lo scorso 22 maggio, dall’8,75% all’8,25%. Misura che continuava una protratta fase di allentamento iniziata nel settembre di due anni fa. Nell’estate del 2018 i tassi a una settimana in Turchia erano al 24%.

Nelle ultime sedute la lira turca è tornata sotto pressione nell’ambito dei generalizzati rafforzamento del dollaro e fuga del rischio degli investitori.