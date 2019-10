TTG Travel Experience al via: a Rimini la più grande fiera italiana sul turismo

editato in: da

(Teleborsa) – Si è alzato il sipario suTTG Travel Experience, il marketplace italiano leader della contrattazione dell’offerta e della domanda turistica – appuntamento firmato da Italian Exhibition Group – che da oggi mercoledì 9 a venerdì 11 ottobre, alla Fiera di Rimini, chiama a raccolta migliaia di operatori del business turistico da tutto il mondo. Un evento che si svolge in contemporanea con SIA Hospitality Design, la manifestazione del settore alberghiero, e con SUN Beach&Outdoor Style, salone b2b di riferimento per il mondo dell’outdoor, degli stabilimenti balneari e dei campeggi.

OPENING CEREMONY AL VIA– E’ iniziata alle 11.30 alla Main Arena (Hall Sud), la cerimonia inaugurale alla presenza dell’On. Lorenza Bonaccorsi (Sottosegretario di Stato ai Beni, Attività Culturali e Turismo), Andrea Corsini (Assessore al Turismo e Commercio Regione Emilia-Romagna), Andrea Gnassi (Sindaco di Rimini), Giorgio Palmucci (Presidente ENIT) e Lorenzo Cagnoni (Presidente Italian Exhibition Group).

TRE TESTIMONIAL D’ECCEZIONE – Andrea Berton – chef stellato, discepolo di Gualtiero Marchesi – Giorgio Rocca – ex sciatore vincitore di una Coppa del Mondo di specialità e di tre medaglie iridate – ed Ettore Mocchetti – Direttore Responsabile AD – sono, invece, i 3 volti che rappresenteranno, le 3 nuove sezioni – Eatxperience , Beactive , Rooms e Bathrooms – nate per raccontare le tendenze del settore travel & hospitality.

In fiera 3.000 imprese con le loro proposte nei vari settori con 130 destinazioni internazionali e la Costa Rica Country Partner 2019, l’offerta regionale italiana interamente rappresentata, prodotti e servizi di tutta la filiera turistica. Si aggiunge uno straordinario sforzo redazionale da parte di IEG, con l’obiettivo di riunire tutti i protagonisti in grado di offrire una prospettiva sull’evoluzione del business turistico nel palinsesto Think Future coni 140 incontri nelle nove arene dislocate nel quartiere fieristico e oltre 300 speaker.

NELL’ARENA DEL TURISMO – Con la sua area espositiva suddivisa in tre macro aree (Italia, Global Village e The World) per l’edizione 2019, la 56a, TTG Travel Experience vede crescere la presenza delle destinazioni europee, con un’ampia e radicata rappresentanza dei Paesi delle Americhe e dell’Asia e la conferma. Alla fiera di Rimini saranno presenti i key player delle principali aziende del comparto: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

Due i focus 2019: BeActive per l’abbinamento vacanza e sport, vacanza e movimento, in tutte le sue declinazioni; Eatexperience concepito per promuovere e valorizzare l’enogastronomia come “prodotto turistico”.