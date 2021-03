Trustpilot punta a una valutazione di 1,4 miliardi nella IPO alla Borsa di Londra

editato in: da

(Teleborsa) – Trustpilot, piattaforma online di recensioni fondata in Danimarca, ha detto che diversi grandi investitori si sono impegnati ad acquistare le sue azioni nell’imminente quotazione alla Borsa di Londra. Fondi tra cui BlackRock, FIL Investments International, Caledonia, Capital Research, Adelphi Capital e Janus Henderson hanno stipulato accordi con la società e alcuni azionisti per raccogliere collettivamente 240 milioni di dollari al prezzo dell’IPO.

Trustpilot dovrebbe quotarsi con un flottante di almeno il 25% e si aspetta di essere idonea per gli indici FTSE UK. La società punta a raccogliere circa 50 milioni di dollari per finanziare la propria crescita e ripagare il debito, e ha come obiettivo una valutazione di circa 1,4 miliardi di dollari dopo l’offerta pubblica iniziale.

Trustpilot sarebbe la prima grande azienda europea a quotarsi alla Borsa di Londra dopo l’entrata in vigore della Brexit, dimostrando che la City è ancora in grado di attirare le società del Vecchio Continente. Il 2021 è comunque iniziato in positivo per quanto riguarda le IPO sul London Stock Exchange: a inizio febbraio si è quotata Dr. Martens, mentre il colosso delle consegne a domicilio Deliveroo ha confermato i propri piani per una imminente quotazione.