Trussardi, Fondo Quattro R vicino a rilevare controllo azienda a gennaio

(Teleborsa) – La maison della moda Trussardi impegnata su due fronti: le trattative con il Fondo Quattro R per l’ingresso nel capitale e quelle con le banche creditrici per la rimodulazione dei debiti.

Ma il Fondo Quattro R, fondo specializzato in investimenti in aziende italiane con squilibri finanziari, assicura che la chiusura dell’accordo, che punta ad acquisire il controllo di Trussardi, è imminente e potrebbe concludersi già a gennaio.

Stando alle indiscrezioni, l’operazione si concretizzerebbe con un aumento di capitale di circa 50 milioni in Finos (la cassaforte della famiglia Trussardi) e la creazione di una newco, a monte di Finos, partecipata in maggioranza da Quattro R e con una quota di minoranza di Tomaso Trussardi.

Il fondo Quattro R, con una dotazione di circa 700 milioni, ha come mission il rilancio e lo sviluppo di aziende italiane che si trovano in un momentaneo dislivello patrimoniale, ed ha come sottoscrittori anche Cdp, Inail, Inarcasse e Cassa Forense. Quello in Trussardi sarebbe il primo investimento del Fondo nella moda.

