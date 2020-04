Trump valuta la possibilità di sospendere finanziamenti OMS

editato in: da

(Teleborsa) – Trump valuta di sospendere i finanziamenti all’OMS. “Non ho detto che lo farò. Ho detto che potrei farlo, che sto valutando la possibilità. Hanno lavorato male”.

Il presidente USA ha corretto il tiro dopo aver prima fortemente criticato l’Organizzazione mondiale della Sanità – “non aveva detto di chiudere i confini con la Cina” – e poi minacciato di sospendere le sovvenzioni statunitensi all’ente internazionale perché “sinocentrica”.

Nella quotidiana conferenza stampa sulla pandemia di coronavirus di martedì 7 aprile, infatti, Trump è tornato a criticare il modo di gestire l’epidemia di Coronavirus da parte dell’OMS: “Devono aver visto ma non lo hanno riportato. Hanno visto quello che stava accadendo a Wuhan ma non lo hanno detto”. E in riferimento all’alto numero di contagi negli Stati Uniti ha dichiarato: “Questa settimana è stata molto difficile ma stiamo iniziando a vedere segnali di speranza. La nostra strategia sta funzionando”.