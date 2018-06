Trump, stop a investimenti cinesi in aziende USA

editato in: da

(Teleborsa) – Trump mette alle strette le aziende cinesi. Dopo l’escalation delle ultime settimane, secondo il Wall Street Journal il presidente americano starebbe preparando un provvedimento per limitare gli investimenti cinesi nelle società americane.

Con quest’ultimo provvedimento l’amministrazione USA intende colpire settori come aerospazio e robotica, per contrastare “Made in China 2025”, il piano di Pechino per promuovere le proprie aziende del comparto tech e divenire gradualmente leader mondiale del settore.

Continua dunque senza sosta la battaglia commerciale tra i due Paesi. Lo scorso 19 giugno il Pentagono ha annunciato dazi per ulteriori 200 miliardi, cui ha fatto seguito la rappresaglia del governo di Pechino che ha parlato invece di “imponenti contromisure”.

Le indiscrezioni del quotidiano finanziario, che l’amministrazione USA dovrebbe confermare entro la fine della settimana, fanno tremare i mercati globali. Tokyo e i principali listini asiatici hanno chiuso con il segno meno, mentre si conferma una seduta in rosso anche per gli indici europei.