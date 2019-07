Trump si scaglia contro Libra: “Aria fritta”

editato in: da

(Teleborsa) – Donald Trump si scaglia contro Libra, la criptovaluta annunciata da Facebook, dichiarando che, similarmente a Bitcoin, le criptovalute non sono soldi e il loro valore si basa solamente su ‘aria fritta’. Rivolgendosi a Facebook, Trump ha invitato il colosso via Twitter a rivolgersi alle autorità federali nel caso volessero divenire una banca.

Il Presidente degli Stati Uniti ha anche posto l’attenzione sui rischi derivanti dal riciclaggio di denaro e di finanziamento di attività illecite che potrebbero usare Libra. Come successe anche per Bitcoin, il tema dei Bit ‘rubati’ è stato usato come deterrente per l’acquisto di tali fondi. Tuttavia il sistema di sicurezza della valuta fa in modo che ogni ‘soldo’ virtuale possieda un sistema di marcamento che, in caso di furto, lo renderebbe rintracciabile in tutte le azioni successive.