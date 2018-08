Trump: “Se fossi sottoposto ad impeachment i mercati crollerebbero”

editato in: da

(Teleborsa) – “Se fossi sottoposto ad impeachment, penso che i mercati crollerebbero. Penso che tutti diventerebbero più poveri”. A parlare il presidente USA Donald Trump in un’intervista a Fox and Friends. “Non so come qualcuno possa essere messo in stato di accusa quando sta facendo un gran lavoro”.

All’indomani della bufera che si è abbattuta sui suoi più stretti collaboratori, il tycoon parla apertamente dell’ipotesi di impeachment che vorrebbero i democratici.

Michael Cohen si è consegnato all’FBI. L’ex avvocato personale del Presidente ha ammesso di aver violato le leggi federali sui finanziamenti elettorali e l’ex capo della sua campagna elettorale Paul Manafort è stato condannato per frode.

Negli Stati Uniti c’è già chi ha ipotizzato la prospettiva dell’impeachment per il Presidente USA se non dovesse riuscire a prendere le distanze dalle responsabilità dei suoi collaboratori.