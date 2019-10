Trump: “Se Fed non abbassa tassi non fa suo dovere”

editato in: da

(Teleborsa) – “La Fed continua a non fare il suo dovere se non abbassa i tassi e non stimola l’economia“. Donald Trump torna ad attaccare nuovamente la Federal Reserve nel giorno in cui la Bce chiude l’era Draghi con l’ultima decisione dell’economista italiano di lasciare i tassi a zero.

“Guardatevi intorno, guardate ai nostri concorrenti nel mondo”, scrive il presidente USA su Twitter. “La Germania e altri stanno veramente per essere agevolati nel prendere in prestito denaro. La Fed invece è stata troppo veloce nell’alzare i tassi e troppo lenta nel tagliarli!”.