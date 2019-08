editato in: da

(Teleborsa) – Donald Trump torna a puntare il dito contro la Fed nel giorno dellapubblicazione del dato del Pil nel secondo trimestre, con una crescita del 2%.

“L’economia sta andando alla grande, con un enorme potenziale di crescita. Se la Fed facesse quello che dovrebbe fare, saremmo un razzo“, twitta il presidente dal suo profilo.

Il secondo trimestre ha visto per gli States una crescita trimestrale del 2% del Pil, in calo rispetto al precedente +2,1% ma in linea con le stime degli analisti.