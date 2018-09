Trump rilancia: “Pronti dazi contro la Cina per altri 267 miliardi”

editato in: da

(Teleborsa) – Donald Trump aggiunge un nuovo capitolo alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Il presidente ha dichiarato ad alcuni media statunitensi di essere pronto ad imporre dazi per ulteriori 267 miliardi di dollari sull’import di prodotti cinesi, in aggiunta ai 200 miliardi già minacciati e che potrebbero scattare a breve.

“Sono già pronti dazi per altri 267 miliardi di dollari su prodotti cinesi, in aggiunta a quelli da 200 miliardi di dollari in preparazione” sono state le parole del tycoon, rilasciate durante un volo a bordo dell’Air Force One. Trump ha aggiunto che la prima ondata “scatterà molto presto. Odio farlo, ma inoltre ci sono altri dazi pronti a breve, se voglio”.