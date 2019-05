Trump propone a Fed taglio dei tassi per battere la Cina

editato in: da

(Teleborsa) – Donald Trump chiama in causa anche la Fed nella nuova fase dei rapporti USA-Cina dopo l’escalation sull’accordo commerciale. In un tweet, il presidente statunitense ha chiesto alla Federal Reserve di ridurre in tassi in modo da battere sul tempo il concorrente cinese.

“La Cina immetterà denaro nel mercato e probabilmente ridurrà i tassi di interesse, come sempre, per compensare gli affari che sta perdendo e che perderà. Se la Federal Reserve giocasse la “sua partita”, sarebbe fatta, vinceremmo noi”, scrive Trump nel concludere assicurando che “la Cina vuole un accordo”.

La proposta è stata poi ribadita nel corso di un appuntamento elettorale in Louisiana durante il quale ha dichiarato che con un “leggero quantitative easing”, la crescita degli USA potrebbe raggiungere il 5%, riferendosi all’intervento della Fed a seguito della crisi del 2008.

La proposta però non è piaciuta a molti repubblicani che hanno sottolineato come un intervento in questo senso porterebbe a un’impennata dell’inflazione.