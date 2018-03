Trump pronto a rinegoziare dazi doganali in Canada e Messico

(Teleborsa) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a escludere Messico e Canada dai nuovi dazi annunciati su alluminio e acciaio, se si troverà un accordo sul North American Free Trade Agreement, l’intesa commerciale tra i tre Paesi nordamericani, meglio nota come NAFTA

“Abbiamo grandi deficit commerciali con Messico e Canada. Il NAFTA, che ora è sotto rinegoziazione, è stato un cattivo accordo per gli Stati Uniti. Un massiccio trasferimento di aziende e posti di lavoro. I dazi su acciaio e alluminio potrebbero essere modificati solo se sarà firmato un nuovo e giusto accordo NAFTA“, spiega Trump on Twitter. “Inoltre, il Canada deve trattare i nostri agricoltori molto meglio. Il Messico deve fare molto di più per fermare il traffico di droga negli Stati Uniti. Non hanno fatto quello che era necessario fare. Milioni di persone muoiono”, ha tuonato Trump.