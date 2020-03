Trump prepara maxi-piano: 800 miliardi e navi ospedale

editato in: da

(Teleborsa) – Un maxi-piano quello che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è pronto a mettere in campo per fronteggiare l’emergenza e relativi danni. Nel mezzo della crisi, dunque, la Casa Bianca chiede al Congresso di stanziare 500 miliardi per due tranche separate di pagamenti agli americani (250 miliardi di dollari dal 6 aprile e altri 250 miliardi il 6 maggio) cui si aggiungono 300 miliardi di dollari per aiutare le PMI a pagare gli stipendi: questa la proposta del tesoro Usa, come scrive il New York Times che cita documenti allo studio a Capitol Hill.

Non solo, nel pacchetto anche aiuti massicci per l’industria aerea.

Nel corso della conferenza stampa alla Casa Bianca della task force Usa contro il coronavirus, Trump ha anche detto che una nave ospedale è pronta ad andare a New York. Inizialmente aveva fatto riferimento a due navi, precisando in un secondo momento che la seconda andrà sulla costa pacifica.