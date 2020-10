editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente USA Donald Trump potrebbe essere dimesso oggi dall’ospedale in cui è ricoverato per Covid-19 da venerdì, dopo la breve “fuga” di domenica, quando il leader statunitense è uscito dal Walter Reed Medical Center a bordo di un SUV per “salutare suoi fan”.

Nonostante non ci sia chiarezza sulle sue condizioni mediche, i medici anticipano che Trump potrebbe lasciare la struttura nella giornata di oggi perché le sue condizioni mediche sono migliorate. Alcuni osservatori esterni però continuano a segnalare condizioni di salute “gravi”.

Certamente, un ritorno alla Casa Bianca potrebbe potrebbe restituire a Trump un senso di normalità, mentre si prepara all’ultimo rush della campagna elettorale che lo vede sotto di 10 punti rispetto a rivale Joe Biden.

In seguito alla notizia, comunque, i mercati asiatici sono saliti ed il petrolio è balzato di circa il 2%. In particolare, il Nikkei 225 a Tokyo è cresciuto dell’1,3%.