Trump, oggi Camera vota su procedura impeachment

(Teleborsa) – Donald Trump sempre nella bufera dopo la telefonata avvenuta lo scorso 25 luglio scorso fra il Presidente Usa e il “collega” ucraino Zelenskiy, sul quale il Tycoon avrebbe fatto pressioni nel caso in cui non avesse avviato un’inchiesta su Joe Biden – ex vicepresidente di Barack Obama – rivale nella corsa alla Casa Bianca, e il figlio Hunter.

Come annunciato nelle scorse ore da Nancy Pelosi, nella giornata di oggi giovedì 31 ottobre, la Camera vota per formalizzare le procedure di impeachment per la prossima fase dell’indagine nei confronti del Presidente Donald Trump. L’esponente Dem ha aggiunto che questa decisione “garantirà trasparenza e fornirà un percorso chiaro per andare avanti”.

Per ora nessuna reazione ufficiale dalla Casa Bianca che si limita a ribadire che i democratici stanno conducendo un processo di impeachment non autorizzato.