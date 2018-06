Trump minaccia dazi 20% su auto Ue. Il tweet: “Costruitele qui!&...

editato in: da

(Teleborsa) – Nel giorno in cui scattano i controdazi europei su alcuni prodotti simbolo del made in USA, il presidente americano Donald Trump aleggia in un tweet la possibilità di colpire le auto europee con dazi del 20% sull’import negli Stati Uniti e lancia una provocazione “Costruitele qui!”.

Un tweet che ha affossato i titoli del comparto auto europeo.

CHIEDE RIMOZIONE BARRIERIE

“A lungo l’Unione europea ha imposto dazi e barriere commerciali sugli Stati Uniti e le loro grandi aziende e i loro lavoratori. Se questi dazi e queste barriere commerciali dell’Unione europea non saranno presto rimossi, metteremo un dazio del 20% su tutte le loro auto in arrivo negli Stati Uniti. Costruitele qui!”. Lo ha scritto l’inquilino della Casa Bianca, su Twitter, dopo che è scattata, a mezzanotte, la ritorsione dell’Unione europea su alcuni prodotti-icona degli Stati Uniti tra cui bourbon, jeans e motociclette, per un valore di 2,8 miliardi di euro, in risposta alla decisione di Trump, che aveva unilateralmente imposto dure tariffe sulle esportazioni europee di acciaio e alluminio.

AL VIA LE CONTROMISURE DELL’UE SUL MADE IN USA

L’Esecutivo comunitario ha fatto sapere che intende mantenere i balzelli in vigore fintantoché si applicheranno quelli degli Stati Uniti.

“Non avremmo voluto trovarci in questa situazione. Tuttavia, la decisione unilaterale ed ingiustificata degli Stati Uniti di imporre dazi su acciaio e alluminio provenienti dall’UE non ci lascia altra scelta” ha commentato la Commissaria responsabile per il Commercio, Cecilia Malmström.