Trump gioca d’anticipo e bacchetta la Fed: non sufficiente piccolo taglio tassi

(Teleborsa) – Continua il pressing del Presidente Usa, Donald Trump, alla vigilia della riunione del FOMC, il comitato di politica monetaria della Federal Reserve, che mercoledì 31 luglio, con tutta probabilità, annuncerà un taglio dei tassi d’interesse di 25 punti base, il primo dal 2008, già giudicatoinsufficiente dal Presidente.

Secondo l’inquilino della Casa Bianca, la Fed “ha alzato i tassi troppo e troppo presto”. E ancora: “Stiamo competendo con altri Paesi che sanno come giocare contro gli Stati Uniti. L’Unione Europea è stata creata per questo e gli Stati Uniti sono stati finora per la Cina un bersaglio facile. La Fed ha fatto tutte le mosse sbagliate. Un piccolo taglio dei tassi non è sufficiente, ma vinceremo ugualmente!“, ha concluso il Tycoon.