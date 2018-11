Trump, Fed nel mirino: “Non contento di aver scelto Powell&...

editato in: da

(Teleborsa) – Molti nemici, molto onore: sembrerebbe essere questo il motto preferito del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che nella lista, a dire il vero già molto lunga, dei suoi “nemici” aggiunge un altro nome illustre, tornando ad attaccare il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, a causa delle politiche di rialzo dei tassi di interesse.

FED COMPLETAMENTE FUORI STRADA – “Non sono felice nemmeno un po’ di aver scelto Powell alla guida della Fed”, ha dichiarato in una lunga un’intervista rilasciata al Washington Post. “Non sto incolpando nessuno ma penso che la Fed sia completamente fuori strada”, ha affermato il capo della Casa Bianca.

TRUMP NON CREDE AL RAPPORTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI DEL SUO GOVERNO – Sempre nella stessa intervista Trump ha parlato di un altro dei suoi cavalli di battaglia: i cambiamenti climatici, che in passato aveva già definito “una bufala”. “Non credo ai cambiamenti climatici provocati dall’uomo e non credo all’opinione diffusa tra gli scienziati”.

Il Tycoon torna di fatto a respingere le conclusioni del rapporto messo a punto dalla sua stessa amministrazione in cui ancora una volta si lancia l’allarme clima. “Guardiamo alla nostra aria e alla nostra acqua, sono ora a un livello record di pulizia”, ha affermato il presidente americano.