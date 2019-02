Trump dichiara guerra alla California e taglia i finanziamenti alla Tav

editato in: da

(Teleborsa) – La questione Tav affligge anche la California. Il complesso iter della realizzazione dell’alta velocità nello Stato che punta a collegare Los Angeles e San Francisco potrebbe, ora, avviarsi a uno stop definitivo. L’amministrazione di Donald Trump ha, infatti, fatto sapere di voler azzerare i 929 milioni di dollari di finanziamenti federali per il progetto dell’alta velocità in California. E, secondo quanto riporta il New York Times, il Dipartimento dei Trasporti starebbe anche valutando le “opzioni legali” per riavere indietro dalla California 2,5 miliardi di dollari di fondi federali già impiegati nel progetto.

Un annuncio che, all’indomani dellacausa da parte dei 16 Stati americani guidati dalla California contro la dichiarazione di emergenza nazionale fatta da Trump in reazione alla questione del muro con il Messico, appare a tutti gli effetti come una vendetta. Nel ricorso, depositato presso il tribunale federale distrettuale di San Francisco, i 16 Stati sostengono che il presidente non ha il potere di dirottare i fondi per costruire il Muro perché è il Congresso a dover decidere sulle spese.

“Non è una coincidenza che la minaccia dell’amministrazione arrivi a 24 ore dall’azione legale contro l’emergenza nazionale”, ha commentato il governatore della California, Gavin Newsom per il quale la richiesta di fondi è basata esclusivamente su motivazioni politiche.

A fugare ogni dubbio circa una diretta correlazione tra il blocco dei finanziamenti e la causa intentata contro la sua amministrazione, arriva un tweet scritto dal Presidente degli Stati Uniti. “Come avevo previsto, 16 città guidate per lo più dai Democratici per i Confini Aperti e dalla Sinistra Radicale, hanno intentato una causa, ovviamente, nel nono distretto! E la California, lo Stato che ha sprecato miliardi di dollari nel treno ad alta velocità fuori controllo, senza speranza di completamento, pare essere al comando” ha scritto Trump in un tweet aggiungendo che “il fallito progetto del treno alta velocità in California, dove i superamenti dei costi stanno diventando un record mondiale, è centinaia di volte più costoso del muro di cui c’è un disperato bisogno!”.

Se il tempismo dello stop alla Tav in California è, dunque, sintomatico di vero c’è che i costi dell’alta velocità tra San Francisco e Los Angeles continuano a lievitare e i pochi cantieri procedono a rilento accumulando ritardi. Il progetto di una linea ferroviaria che colleghi le due città – distanti 614 km e attualmente raggiungibili in oltre 10 ore a causa dell’assenza di un servizio diretto – è in piedi da vent’anni e, recentemente, è stato fortemente ridimensionato dal neogovernatore a causa delle resistenze localistiche e verdi-Nimby (“not in my backyard”).