Trump contro Fed: “Sbaglia da troppo tempo”

editato in: da

(Teleborsa) – Donald Trump torna ad attaccare la Federal Reserve accusandola di sbagliare da troppo tempo, e, come in passato, sceglie Twitter per ribadire la sua opposizioni alla politica monetaria della banca centrale statunitense.

“La Federal Reserve ama guardare i nostri produttori in difficoltà con le loro esportazioni a beneficio di altre parti del mondo. Qualcuno ha osservato cosa stanno facendo quasi tutti gli altri Paesi per approfittare dei buoni vecchi Stati Uniti?”, scrive il presidente USA.

“La nostra Fed lo sta chiamando da troppo tempo“, la sua conclusione.