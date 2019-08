Trump: “Cina manipola la valuta”

editato in: da

(Teleborsa) – Non si fa attendere la risposta del presidente americano Donald Trump alla provocazione economica messa in atto in queste ore da Pechino.



Su Twitter il Tycoon scrive senza mezzi termini: “La Cina ha abbassato il prezzo della sua valuta a un minimo quasi storico. Si chiama manipolazione della valuta”.

Ma non basta, l’l’inquilino della Casa Bianca punta il dito anche contro l’istituto guidato da Jerome Powell, accusato più volte di non tagliare i tassi ad un ritmo utile per rendere il dollaro concorrenziale rispetto alle altre valute.

“Stai ascoltando Federal Reserve? Questa è una grave violazione che col tempo indebolirà notevolmente la Cina!“, afferma Trump ribadendo il suo pensiero.