Trump attacca l’ambasciatore britannico negli Usa

(Teleborsa) – Una nuova questione calda si apre tra gli Usa e i suoi alleati, in questo caso il Regno Unito. Sembra infatti che l’ambasciatore britannico negli USA Kim Darroch, secondo alcune indiscrezioni trapelate dalla stampa, abbia inviato un cablo facendo riferimento all’amministrazione Trump come “inetta” e “vanitosa”.

In risposta, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto una guerra personale con l’ambasciatore. Tramite il suo social network preferito Trump ha infatti “tweettato” in risposta a queste dichiarazioni attaccando anche la Premier Theresa May, accusandola di aver fatto un “casino” con la Brexit e tagliando qualsiasi rapporto con l’inviato britannico a Washington D.C., ma “la buona notizia” secondo Trump è che il Regno Unito avrà presto un nuovo PM.

In risposta non hanno tardato ad arrivare le risposte dal portavoce del Governo britannico che ha definito “sfortunata” la diffusione dei cablogrammi con le dichiarazioni dell’ambasciatore, i quali non sono lo specchio dei veri rapporti tra i due Paesi. Il portavoce di Downing Street ha poi aggiunto che Theresa May mantiene la fiducia nell’ambasciatore.