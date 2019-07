Trump: “Apprezzato discorso del presidente della Fed New York”

editato in: da

(Teleborsa) – Pollici puntati in alto per il discorso del presidente della Federal Reserve della New York, John Williams. A rendere noto il proprio apprezzamento per le parole dell’esponente neyorkese della banca centrale a stelle e strisce, tramite un consueto Tweet, il Presidente Donald Trump.

Oggi infatti il Tycoon ha utilizzato il social network per commentare l’intervento fatto giovedì da Williams, il quale, in quell’occasione ha proferito ai presenti che la strategia più efficace per la Fed è quella di tagliare i tassi al primo segno di difficoltà.

Gli investitori hanno visto i commenti di Williams come un avallo all’ipotesi di un taglio di mezzo punto nel prossimo incontro politico del 30-31 luglio.

Ma un portavoce della Fed di New York in seguito ha detto che il discorso era teorico.