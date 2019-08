Trump ancora all’attacco: “Unico problema che abbiamo sono Fed e Powell”

editato in: da

(Teleborsa) – Federal Reserve ancora nel mirino del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Stiamo andando alla grande con la Cina e per gli altri accordi commerciali. L’unico problema che abbiamo sono Powell e la Fed. Lui è come un giocatore di golf che non sa fare un putt (colpo effettuato dal green con l’intento di far rotolare la palla in buca, ndr) non ha tocco. Grande crescita se fa la cosa giusta, un grande taglio (dei tassi, ndr) , ma non contate su di lui!”, ha scritto su Twitter l’inquilino della Casa Bianca che appena qualche giorno fa avevo chiesto di tagliare i tassi in un periodo di tempo “relativamente breve” di “almeno 100 punti base con forse anche un po’ di quantitative easing”.

Nell’ultimo meeting di luglio, per la prima volta dopo dieci anni, il Federal Open Market Committee, il comitato che si occupa di stabilire la politica monetaria, ha tagliato i tassi dello 0,25% portandoli al 2-2,25% dal 2,25-2,50%.

Alla luce del rallentamento dell’economia mondiale non è però da escludere un nuovo taglio degli interessi. Secondo gli analisti intervistati da Bloomberg una gestione prudente del rischio sosterebbe, infatti, “un taglio a settembre di 25 punti base a fronte della prospettiva di un peggioramento derivante dalle tensioni nella politica commerciale e dalla situazione economica globale”.