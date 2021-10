Truecaller, debutto senza scossoni sul Nasdaq di Stoccolma

(Teleborsa) – Truecaller, applicazione leader per la verifica dei contatti e il blocco delle comunicazioni indesiderate, sta registrando un debutto senza grossi movimenti sul Nasdaq di Stoccolma. Dopo aver aperto a quota 57 SEK, il titolo scambia in linea con il prezzo di riferimento di 52 SEK (circa 5,15 euro) indicato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO), il quale le avrebbe dato una capitalizzazione di circa 1,9 miliardi di euro.

A condizione che l’Opzione di Over-Allotment sia esercitata integralmente, l’offerta comprenderà un totale di 72.500.000 azioni, che rappresentano circa il 19% delle azioni e il 9% dei voti in Truecaller dopo il completamento dell’offerta. Il valore complessivo dell’offerta ammonta a circa 3,770 milioni SEK (circa 373 milioni di euro), nell’ipotesi di esercizio integrale dell’Opzione di Over-Allotment.

“La giornata di oggi rappresenta una pietra miliare nella storia di Truecaller – ha commentato il CEO Alan Mamedi – Un viaggio fantastico iniziato dodici anni fa che ha portato Truecaller a diventare la piattaforma globale leader per la verifica dei contatti e il blocco delle comunicazioni indesiderate con 280 milioni di utenti attivi e oltre mezzo miliardo di download di app“.