Trimestrale di Blackrock delude le stime di mercato

(Teleborsa) – BlackRock delude le stime del mercato e registra un calo dei ricavi da consulenza sugli investimenti e prestito titoli, oltre che un aumento dei costi.

Nel dettaglio ricavi totali hanno registrato, a 3,52 miliardi di dollari su anno, una contrazione del 2,2% mentre l‘utile netto del periodo di pertinenza è calato a 1 miliardo di dollari o 6,41 dollari per azione (nello stesso trimestre del 2018 il valore si attestava a 1,07 miliardi, o 6,62 dollari per azione). Disilluse le aspettative degli analisti che si attendevano un utile per azione di 6,50 dollari.

Salgono del 4% le spese totali e toccano i 2,25 miliardi di dollari.

La società ha chiuso il periodo al 30 giugno 2019 con 6,84 trilioni di dollari di asset in gestione, da 6,30 trilioni di un anno fa.

Pari a 87,36 miliardi di dollari nel secondo trimestre, dai 29,12 miliardi del primo, i fondi istituzionali della prima società di investimento al mondo.

Nei tre mesi analizzati gli investitori hanno inoltre preferito versare maggiore denaro nei fondi a gestione attiva di BlackRock mirati a battere il mercato rispetto ai prodotti di investimento passivo a basso costo.

In rialzo anche gli ingressi netti di capitale, che hanno visto crescere il proprio valore a 151 miliardi di dollari, grazie all’andamento del reddito fisso e dell’attività cash.

Al momento il titolo, ad un’ora dall’apertura di Wall Street, 475,14 dollari vede un leggero rialzo allo 0,02%.