Trieste Airport rifà la pista e attende il nuovo CdA

(Teleborsa) – L’avvicinamento ai mesi estivi è quantomai importante per Trieste Airport, sia sotto l’aspetto societario che operativo e infrastrutturale. Ci si prepara all’ingresso nel capitale sociale del fondo di investimento F2i, a cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha ceduto il 55% dopo il relativo bando di gara, e alla formulazione del nuovo consiglio di amministrazione.

Nel contempo, dal 15 al 30 giugno, previo intervento sul raccordo e con un investimento di oltre 8 milioni, a Ronchi dei Legionari saranno effettuati lavori di rifacimento della pista principale di volo, lunga due km, preservando l’operatività ma fino alle 21:30, utilizzando proprio la striscia del raccordo.

Novità nella programmazione dei voli, con arrivo di nuovi charter, come quelli annunciati dal tour operator sloveno Palma Viaggi, che dal 16 giugno al 22 settembre effettuerà collegamenti domenicali con Cefalonia e Lefkada, impiegando aeromobili Bombardier CRJ700 da 70 posti. Voli charter da Islanda, Germania e Spagna trasporteranno i passeggeri diretti sulle navi fa crociera in partenza da Trieste. Confermato anche il collegamento bisettimanale, da giugno a ottobre, di Eurowings con Colonia. Novità Lufthansa, con impiego dell’Embraer 195 di Air Dolomiti da 120 posti su una delle tre frequenze giornaliere per Monaco di Baviera, mentre per le altre due resta confermato il Bombardier CRJ900 da 90 posti. Incrementa la capacità anche Volotea sui voli per Napoli introducendo l’Airbus A319 da 156 posti, invece del B717 da 125.