Trieste Airport, 16 stazioni di ricarica auto elettriche

(Teleborsa) – Dal prossimo mese di marzo i parcheggi del polo intermodale dell’aeroporto di Trieste saranno dotati di 16 punti di ricarica per auto elettriche, che saranno installati da Enel X, società del Gruppo Enel per lo sviluppo dei nuovi business legati alla digitalizzazione e alla mobilità elettrica.

La dotazione dei punti di ricarica rientra nell’accordo stipulato da Enel X con la Regione Friuli Venezia Giulia. L’isola di ricarica sorgerà all’interno del Park 8 e sarà dotata di 8 colonnine di tipo Pole, in grado di rifornire contemporaneamente 16 veicoli elettrici, di cui 14 autovetture. Nel Park 4 riservato alla sosta breve è stata prevista l’installazione di una colonnina di tipo Fast, in grado di ricaricare due e-car in mezz’ora.