Tridico (INPS): con salario minimo a 8 euro l’ora ci sarebbero 3,3 miliardi in più per lavoratori

(Teleborsa) – L’introduzione di un salario minimo in Italia ridurrebbe le disuguaglianze, pur non portando a una riduzione dell’occupazione. È quanto sostenuto il presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, in audizione al Senato. Fissando il salario minimo a 8 euro l’ora al netto della tredicesima e del TFR ci sarebbe un maggiore reddito disponibile per i lavoratori (saldo tra maggiore retribuzione e maggiori imposte e contributi) di circa 3,3 miliardi, secondo Tridico. L’effetto per le imprese sarebbe un aumento delle retribuzioni lorde per 4,6 miliardi.

I lavoratori coinvolti sarebbero il 13,8% del totale dei dipendenti privati, secondo le cifre riferite da Tridico, che ha fatto l’esempio della Germania per sostenere che l’introduzione del salario minimo non dovrebbe portare a una riduzione dell’occupazione. Il maggiore aggravio per le imprese (6,17 miliardi il costo del lavoro supplementare comprensivo degli oneri sociali) si trasferirebbe per la maggior parte sui consumatori.