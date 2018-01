Tribunale UE respinge ricorso Italia contro taglio fondi a Sicilia

(Teleborsa) – Il Tribunale europeo ha rigettato integralmente il ricorso dell’Italia contro la decisione della Commissione europea di ridurre i fondi a favore della Sicilia per irregolarità e carenza di controlli.

Nel 2004 la Commissione aveva deciso una partecipazione dei fondi strutturali di 1,209 miliardi di euro, con un cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) di importo massimo pari a 846,46 milioni. Con decisione del dicembre 2015 la Commissione ha ritenuto che, a causa delle irregolarità singole e sistemiche constatate, il contributo finanziario all’intervento in questione dovesse essere ridotto di un importo totale pari a 379,73 milioni di cui 265,81 milioni a carico del FSE.

Nella decisione odierna, il Tribunale europeo ha evidenziato come l’Italia non abbia dimostrato l’erroneità della decisione della Commissione o del procedimento da essa adottato.

“Per contro, il Tribunale osserva come sia innegabile l’esistenza di errori sistemici, imputabili a insufficienze nei sistemi di gestione e di controllo del Programma Operativo per la Regione Sicilia, che si sono manifestati nel corso di diversi esercizi finanziari e ai quali non è stato posto del tutto rimedio fino alla fine della programmazione” spiega un comunicato.