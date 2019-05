Triboo sigla alleanza strategica nel mondo dell’eCommerce con ChannelAdvisor

editato in: da

(Teleborsa) – Triboo sigla una nuova alleanza strategica con ChannelAdvisor, piattaforma attiva nel settore di eCommerce in cloud per incrementare le proprie vendite online e ottimizzare il fulfilment su canali come Amazon, eBay, Google e Facebook.

L’obiettivo di Triboo è permettere ai suoi clienti, nell’ottica della “one-stop solution”, di rafforzare le proprie strategie di vendita online e farle divenire sempre più omnichannel.

Con il supporto di ChannelAdvisor, in grado di trasformare i dati di prodotto, e il suo solido network di oltre 130 marketplace nel mondo, Triboo avrà infatti la possibilità di differenziare ulteriormente le proprie competenze e offrire maggior valore aggiunto rispetto ai propri competitor.

Nel dettaglio, quest’ultima supporterà più efficacemente i brand e i retailer nell’accesso ai mercati esteri, inclusi quelli emergenti e remoti con un elevato potenziale di crescita. Triboo è presente ad esempio in Cina, dove è l’unica realtà italiana a detenere tutte le certificazioni per operare sulle principali piattaforme digitali. Inoltre il Gruppo ha recentemente siglato una Joint Venture negli Emirati Arabi.

“Siamo entusiasti della nuova partnership con Channel Advisor, che ci permette di continuare a rafforzare la competitività e l’innovatività della nostra offerta in ambito E-Commerce” – ha detto Riccardo Maria Monti, Amministratore Delegato di Triboo.