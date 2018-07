Triboo si rafforza in Cina: acquisisce il 51% di East Media

editato in: da

(Teleborsa) – Triboo S.p.A. allarga i propri orizzonti. La società attiva nel settore dell’E-commerce e dell’Advertising Digitale ha acquisito una quota di partecipazione pari al 51% del capitale sociale di East Media s.r.l., azienda italiana specializzata nel digital marketing in Cina, Corea del Sud e Russia, tramite la controllata Triboo Digitale S.r.l..

La restante partecipazione pari al 49% del capitale sociale di East Media è rimasta di titolarità dei soci fondatori. Nell’ambito degli accordi relativi all’operazione è previsto che i soci continuino a gestire la società.

L’operazione permette a Triboo di ampliare il ventaglio dei mercati in cui la società è operativa con i propri servizi digitali ed e-commerce – integrando Russia e Corea del Sud – e rappresenta il tassello più recente di una serie di iniziative che hanno visto il Gruppo posizionarsi in maniera distintiva come digital-factory anche a livello internazionale.

Non festeggia il titolo a Piazza Affari: +0,50%.