Triboo, ricavi e redditività in crescita nel 2018

(Teleborsa) – Il Gruppo Triboo ha registrato nell’esercizio 2018 ricavi consolidati pari a 69,6 milioni di euro, in crescita del 6,6% rispetto ai 65,4 milioni di euro dell’esercizio precedente.

L’Ebitda consolidato è pari a 9,9 milioni di euro, in incremento rispetto a 7,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017 (+28,8%), come effetto soprattutto di una crescita organica sia della Divisione Digitale sia della Divisione Media.

Il risultato netto consolidato raggiunge 2,2 milioni di euro, con una salita del 64,3% rispetto all’esercizio 2017.

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31 dicembre 2018, pari a 6,1 milioni di euro (+0,6 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2017), include anche gli effetti dei nuovi leasing, M&A e valorizzazione al fair value di opzioni put/call ed earn out per le nuove acquisizioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 2,0 milioni di euro. Il dividendo rapportato al numero di azioni ordinarie risulta pari a 0,0696 euro per azione. Tale importo potrà variare in funzione del numero di azioni in portafoglio alla data di stacco della cedola.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 29 maggio 2019, con stacco cedola il 27 maggio 2019 e record date il 28 maggio 2019.