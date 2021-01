Triboo prosegue l’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Triboo, tra il 18 e il 22 gennaio 2021, ha comunicato di aver acquistato 12.165 azioni proprie al prezzo medio unitario di 0,995 euro, per un controvalore complessivo di 12.105 euro, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti in data 10 settembre 2020.

Dall’inizio del programma, la Digital Transformation Factory ha acquistato 92.310 azioni proprie pari allo 0,321% del capitale sociale, per un controvalore complessivo di 99.117 euro.



A seguito degli acquisti e degli utilizzi effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 22 gennaio, la Società detiene 333.918 azioni proprie, pari all’1,162% del capitale sociale.

Oggi, in Borsa, rialzo marcato per Triboo, che archivia la sessione in utile dell’1,24% sui valori precedenti.