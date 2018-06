Triboo, procedimento quotazione in Borsa ancora in corso

editato in: da

(Teleborsa) – Precisazioni di Triboo sul suo processo di quotazione in Borsa sul Mercato Telematico Azionario, a seguito di alcune recenti notizie stampa apparse in data 1° giugno 2018 su una testata giornalistica on line.

La società che servizi strategici nei campi dell’eCommerce, dell’Advertising e della Comunicazione online, attualmente quotata all’AIM Italia, precisa che tali notizie sono destituite di ogni fondamento e che il procedimento è ancora in corso presso CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. e che informerà senza indugio il mercato circa eventuali fatti nuovi concernenti il Procedimento che dovrebbe concludersi, in base alla tempistica dettata dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro l’inizio del mese di agosto.