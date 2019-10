Triboo, Pianoforte rinnova accordo per attività digital di carpisa e yamamay

editato in: da

(Teleborsa) – Si rinnova la partnership tra Triboo e il Gruppo Pianoforte, nata nel 2017, intensificandosi grazie alla collaborazione con Channel Advisor.

Il Gruppo attivo nel settore dell’E-Commerce e dell’Advertising digitale, quotato sull’MTA, è stato confermato quale agenzia digital dei brand Carpisa e Yamamay, entrambi appartenenti al Gruppo Pianoforte.

Triboo ha supportato i brand nell’implementazione di azioni strategiche per lo sviluppo dei rispettivi store online e ha fornito servizi fondamentali per massimizzare la competitività delle aziende nello scenario digital attuale, ad esempio nell’ambito della marketing automation, oltre a gestire la maggior parte delle operazioni degli e-store, compresi i servizi di fatturazione, pagamento e logistica. Oggi questa collaborazione si rinnova, facendo leva anche sulla partnership strategica annunciata a maggio del 2019 tra Triboo e ChannelAdvisor, piattaforma di E-Commerce in cloud, che ha reso possibile l’integrazione e la gestione completa degli account ufficiali Amazon di Carpisa e Yamamay sia in Italia che all’estero. Questi account, veri e propri negozi all’interno di Amazon sono stati creati da un team dedicato di Triboo, che si occuperà di tutte le operazioni di catalogazione e store management, rapporto con i marketplace, customer care, fatturazione, logistica e spedizioni.

Buono l’andamento del titolo Triboo a Piazza Affari: +1,45%.